Amerikalı gazeteciden İsrail'e sert tepki: Tüm dünya sizden nefret ediyor

İsrail soykırımı...

Gazze, aylardır süren bombardıman, abluka ve sistematik açlık politikalarıyla insanlığın gözleri önünde bir soykırıma sahne oluyor.

60 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede, artık sadece bombalar değil, açlık da öldürüyor.

İsrail ordusunun hedef aldığı hastaneler, ilaç ve gıda girişine izin verilmeyen şehirler ve yıkılmış altyapı; sivilleri, özellikle çocukları yavaş ölüme mahkum ediyor.

İNSANLIĞIN VİCDANINA SESLENDİ

Milyonların izlediği bu soykırımın gölgesinde, ABD’nin önde gelen gazetecilerinden Ana Kasparian, sessizliğini bozarak insanlığın vicdanına seslendi.

"İSRAİL TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUM"

İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanan Ana Kasparian, İsrail ordusu tarafından tehdit edildiğini canlı yayında açıkladı.

"TÜM DÜNYA SİZDEN NEFRET EDİYOR"

"Kendinizi seçilmiş halk sanıyorsunuz ama şeytan gibi davranıyorsunuz" diyen Kasparian, "Tüm dünya sizden nefret ediyor." ifadelerini kullandı.

Kasparian, "Hem solcu hem sağcı genç Amerikalılar sizden nefret ediyor. Çünkü masum insanları katlediyorsunuz." diye konuştu.

"SİZDEN KORKMUYORUM"

Ana Kasparian, açıklamalarında şunları söyledi:

Şu anda bu yayını izleyen herhangi bir İsrail vatandaşına açıkça söylemek istiyorum. Bunu anlamanızı istiyorum, çünkü diğerleri çok korkuyor. İsrail ordusunun bana silahlarının fotoğraflarını gönderip, beni nasıl öldüreceklerini anlattığını biliyorum. Sizden korkmuyorum. Amerikan medyasındaki diğer korkaklar defolup gidebilir. Onlar benim gibi değil, ben farklıyım. Sizden korkmuyorum, tamam mı? Yani benim vergi paramla ve Amerikalı vatandaşların vergi parasıyla finanse edilenler şunu açıkça anlamanızı istiyorum. Dünya genelinde nefret ediliyorsunuz, nefret.

"GÜNLERİNİZ SAYILI"