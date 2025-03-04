Amerikalılar Trump'tan kaçıyor

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Amerika'da Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesi, bazı kesimleri sevindirmedi.

Görevi yeniden devraldığı günden bu yana politikalarıyla tüm dünya tarafından tepki toplayan Trump'tan kaçmak isteyenlerin sayısı ise artıyor.

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre geçen yıl 6 bin 100'den fazla ABD vatandaşı, İngiltere vatandaşlığı için başvuruda bulundu.

20 TYIL ÖNCESİNİ SOLLAYAN ARTIŞ

Başvuru sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı yirmi yıl öncesinden bu yana en yüksek rakama ulaştı ve 2023 yılına kıyasla yüzde 26 artış gösterdi.

İngiltere vatandaşlığı için yapılan toplam başvuru yüzde 6 artarak 251 bine ulaştı ve bu da bir başka rekor oldu.

Bakanlık vererilerine göre, ABD vatandaşlarının başvuruları özellikle 2024'ün son çeyreğinde artarak bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla yaklaşık 1700'e yükseldi.

"TRUMP'IN ZAFER KAZANMASI ETKİLİ"

Göçmenlik avukatları, Trump'ın kasım ayı başında yeniden başkanlık seçimlerine katılması ve zafer kazanmasının yanı sıra İngiltere’deki vergi değişikliklerinin Amerikalıları ülkeden ayrılmadan önce İngiliz pasaportu almaya teşvik etmesinin de bu artışta etkili olduğunu söyledi.

"İLGİ OLDUKÇA FAZLA"

Financial Times’a konuşan Hukuk firması Farrer & Co'nun ortağı Elena Hinchin, ABD'deki siyasi ortamın Birleşik Krallık'ta ikamet etmeye yönelik ilginin artmasında “çok ciddi bir etken” olduğunu söyledi.

Hinchin, “Seçim kampanyasından bu yana ABD'den vatandaşlığa kesinlikle daha fazla ilgi gördük. Önceki Trump yönetimine kıyasla çok daha fazla ilgi var” dedi.