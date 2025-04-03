Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda araç patladı

DHA

Hollanda'da korkunç olay..

Başkent Amsterdam’ın Dam Meydanı’nda bir araçta meydana gelen patlamanın ardından araç alev aldı.

Amsterdam polisi, aracın sürücüsünün yangını kasıtlı olarak çıkardığından şüphelenildiğini, olasılıkla eylemi bilerek yaptığını bildirdi.

Polisin açıklamasına göre, kamera görüntüleri, yangının yaşanan patlama sebebiyle çıktığına işaret ediyor.

MEYDAN KALABALIKKEN PATLADI

Patlama, kalabalık meydanda çok sayıda kişinin bulunduğu sırada yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde üzerindeki kıyafetler ateş almış bir kişinin patlamanın yaşandığı ve alev alan kırmızı aracın yakınlarında durduğu görüldü.

1 GÖZALTI

Yangında yaralandığı görülen kişi, ateş söndürüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, meydanın büyük bir kısmını yayalara ve trafiğe kapatırken, patlayıcı uzmanları araçta inceleme başlattı.