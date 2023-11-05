Anadolu Ajansı kameramanı El-Alul, Gazze'de 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti Muhammed el-Alul'un aile üyelerinden bazıları, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Kameramanın eşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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AA

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, aile üyelerinden bazılarını kaybetti.

Sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne bir saldırı daha düzenledi.

Aile üyelerini kaybetti

Dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda El-Alul'un evi tamamen yıkıldı. El-Alul, saldırıda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

Söz konusu kameramanın eşi, annesi, babası ve diğer çocuğu ise yaralandı.

Eşinin durumu ağır

Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

Kameraman 2021'deki saldırıda yaralandı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 2021 yılında düzenlediği hava saldırılarında Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralanmıştı.

"Vurulan evin benim evim olduğunu anladım"

Saldırıdan sonra yıkılan evinin enkazına gelen AA Kameranı el-Alul, "Han Yunus'ta çalışıyordum, diğer basın mensubu arkadaşlarım gibi." dedi ve ekledi:

Daha 1 gün önce ailemle, çocuklarımla görüşmüştüm, birlikteydik. Çocuklarım baba işini bırak da biraz zaman geçirelim demişlerdi. Hatta bir tanesi 'beni de işe götür, seni daha fazla göreyim' demişti.



Olay sırasında Han Yunus'taydım. Megazi Kampı'nın bombalandığı haberi gelince hemen bilgi almaya çalıştım. Ama en başta ilk duyduğumda da vurulan evin benim evim olduğunu anladım, içimde öyle bir his oluştu.

"İsrail her yeri bombalıyor"

Sonra gittiğimde evimi tamamen yıkılmış, çocuklarımı vefat etmiş, kız kardeşlerim, erkek kardeşlerimi vefat etmiş buldum. Kimsem kalmadı. Hala enkaz altında kalan akrabalarım, komşularım var.



Herkesin de gelip gördüğü gibi burası tamamen sivillerin yaşadığı bir alan, hiçbir askeri unsurun olmadığı evler bunlar. Burası kamptı, bunlar uyuyan çocuklardı, benim çocuklarımdı. İsrail her yeri bombalıyor, her yeri.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)