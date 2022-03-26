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    Analistlere göre savaşın Ukrayna'ya zararı 63 milyar dolar

    Ukraynalı analistler, Rusya'nın başlattığı savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararın yaklaşık 63 milyar dolar değerinde olabileceğini hesapladı.
    • AA
    • 26.03.2022 - 01:32
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    Analistlere göre savaşın Ukrayna'ya zararı 63 milyar dolar

    Kiev Ekonomi Okulunun (KSE) Analitik Bölümü'nce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

    UKRAYNA'DA 4 BİN 431 KONUT ZARAR UĞRADI

    Analistler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rus ordusunca 8 binden fazla yol, 260 köprü, 4 bin 431 konut, 92 fabrika veya işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık tesisi, 2 liman, 8 sivil ve 10 askeri havaalanı ile aralarında nükleer santralin de bulunduğu 8 elektrik santraline zarar verildiğini veya yıkıldığını hesapladı.

    OPERASYONUN BİRİNCİ ETABI TAMAMLANDI

    Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'daki savaşın birinci ayına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna’daki operasyonun" onaylanmış plana göre katı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, mutlak önceliğin sivil nüfusa zarar vermeden yüksek hassasiyetli silahlarla askeri altyapının, teknik araçların ve silahların yok edilmesi olduğunu açıklamıştı.

    Analistlere göre savaşın Ukrayna ya zararı 63 milyar dolar #1


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