Anket: Almanya'da gençler Katolik Kilisesi'nden çok İslam'a güveniyor

Alman halkına yapılan bir anket insanların ideolojik ve dini kurumlara olan güvenlerini ölçtü, sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Forsa’nın Stern, RTL ve Ntv için yaptığı ankette, Almanlar genel olarak ideolojik kurumlar arasında İslam’a en az güven duyan grubu oluştururken 18–29 yaş arası Alman gençlerin, İslam’a Katolik Kilisesi'nden daha fazla güven duyduğu belirlendi.

PAPA'YA GÜVEN ARTIŞTA

Ankete göre, Almanların yüzde 28’i Roma Katolik Kilisesi'nin başı olan Papa’ya büyük ölçüde güven duyuyor. Bu oran, bir yıl önceye kıyasla 12 puanlık artışa işaret ediyor. Papa Franciscus’un güven puanı ise 2015 yılında zaman zaman 100 üzerinden 60 seviyesine kadar çıkmıştı.

Almanya’da kiliseye güven oranı yüzde 14’e yükseldi. Bu oran 2024’e göre 3 puan artarken, 2022’de yüzde 8 ile en düşük seviyedeydi.

Protestan Kilisesi'ne büyük ölçüde güven duyanların oranı yüzde 28 olarak kaydedilirken, bu oran geçen yıla kıyasla 1 puanlık artışa işaret ediyor.

İSLAM'A GÜVEN BİR PUAN YÜKSELDİ

Almanlar ideolojik kurumlar arasında en fazla güveni, yüzde 35'le Yahudilerin Merkez Konseyine duyuyor. İslam’a güvenenlerin oranı ise bir puanlık artışla yüzde 7’ye yükseldi.

18–29 yaş grubunda İslam’a güven oranı yüzde 17 olurken, Katolik Kilisesi'ne güvenenlerin oranı yüzde 13’te kaldı.

Forsa, söz konusu anketi 3–12 Aralık tarihlerinde yaklaşık 4 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiğini bildirdi.