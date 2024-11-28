Anket: Fransız halkı hükümetin düşmesini istiyor

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Fransa Başbakanı Barnier'in azınlık hükümeti tarafından sunulan ve 40 milyar euroluk sert harcama kesintileri ile 20 milyar euroluk ek vergi artışını içeren bütçe teklifi mecliste tartışmalara sebep olmuştu.

Halkın da karşı çıktığı bu teklifim ardından ülke genelinde hükümete yönelik bir anket gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarından elde edilen veriler ise Fransa halkının yüzde 67’sinin Barnier'in Fransa'nın giderek artan kamu açığını azaltmayı hedefleyen bütçesine karşı çıktığını gösterdi.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİ MALİ SORUNLARI ÇÖZMEYECEK"

Farklı siyasal gruplardan birçok kaynak, aşırı sağcı ve solcu muhaliflerin, Barnier'in kaybetmesi muhtemel bir güvensizlik önergesini zorlaması durumunda, hükümetin yılbaşından önce düşebileceğini öne sürdü.

Milletvekillerini durumun ciddiyeti konusunda uyaran Barnier ise hükümetin düşmesinin ülkenin mali sorunlarını çözemeyecek bir siyasi krize yol açabileceğini belirterek teklifin kabul edilmesinin "istikrar" getireceğini söyledi.

YÜZDE 63, "HÜKÜMET DÜŞMELİ" DİYOR

Başka bir ankete göre, Fransa halkının yüzde 63'ü, bütçe teklifleri nedeniyle hükümetin düşmesi gerektiğine inanıyor.

Halk ayrıca, Barnier hükümetinin düşmesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.