Annesini kaybeden Filistinli küçük kızın feryadı yürek burktu

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla masum Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ordusu, son olarak Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şucaiyye Mahallesi'ne saldırıda bulundu.

KÜÇÜK KIZIN FERYADI YÜREKLERİ BURKTU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ne saldırısında annesini kaybeden küçük kızın feryadı yürekleri burktu.

"SENİN YERİNE BEN OLSAYDIM ANNE"

Annesinin naaşı başında ağlayan Filistinli kız, "Keşke senin yerine ben olsaydım anne" diyerek feryat etti.

İsrail, 2 yıldır aralıksız sürdürdüğü saldırılarda binlerce çocuğu annesiz babasız bıraktı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 61 BİN 430'A YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 430'a, yaralı sayısının da 153 bin 213'e yükseldiği bildirildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.