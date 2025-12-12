Antarktika’da 13 yılda 362 buzul depremi: Küresel deniz seviyesi risk altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya Ulusal Üniversitesinden bilim insanları, Antarktika’da nadir görüldüğü düşünülen buzul depremlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. 2010–2023 dönemine ait verileri analiz eden ekip, kıtada toplam 362 buzul depremi meydana geldiğine dair kanıtlara ulaştı.

Bu depremlerin önemli bir kısmının, küresel su seviyelerinde ani yükseliş yaratma potansiyeli nedeniyle “Kıyamet Günü Buzulu” olarak bilinen Thwaites Buzulu çevresinde yoğunlaştığı belirlendi.

KÜRESEL SU SEVİYESİ İÇİN UYARI

Araştırmacılar, tespit edilen sismik hareketliliğin buzulların kırılma ve çökme ihtimalini artırdığına dikkat çekerek, olası bir yıkımın dünya genelinde deniz seviyelerini hızla yükseltebileceğini vurguladı. Çalışma ekibi, özellikle Thwaites çevresinde artan sarsıntıların yeni araştırmalarla daha detaylı incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmanın tam sonuçları yakında Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanacak.

BUZUL DEPREMLERİ NASIL OLUŞUYOR

Soğuk bölgelerin kendine özgü deprem türü olarak tanımlanan buzul depremleri, dev buz kütlelerinin ana gövdeden koparak suya düşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu esnada ayrılan parçalar ana buzula şiddetle çarparak binlerce kilometre uzağa kadar hissedilebilen güçlü titreşimler oluşturuyor.