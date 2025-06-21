Antonio Guterres: Çatışmanın genişlemesi kontrol edilemez bir yangına dönüşebilir

'Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler' başlığıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın korkunç bir bedelle hızla tırmandığını belirtti.

"Dünya giderek artan bir endişeyle izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, ona doğru koşuyoruz" diyen Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz" diyerek barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın bunun temel taşı olduğunu ve İran'ın da buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

MÜZAKERELERE DÖNÜLMESİ ÇAĞRISI

Guterres, İran'a karşı güven boşluğunu kapatmanın tek yolunun diplomasi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi olduğunun altını çizerek taraflar arasındaki müzakerelere geri dönülmesini talep etti.

Konuşmasında İsrail'in başlattığı saldırılar veya İsrail'in nükleer yetenekleri konusunda herhangi bir ifade kullanmadığı dikkati çeken Guterres, konseye birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısında bulundu.

Guterres, "Bu belirleyici ana pişmanlıkla bakmayalım. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumdan geri çekmek için sorumlu ve birlikte hareket edelim" ifadelerini kullandı.