Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini': Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar katıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı törenleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

ANZAK TORUNLARI ŞAFAK AYİNİ İÇİN SABAHA KADAR BEKLEDİ

Servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan Anzak torunları, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Katılımcılar, bu sırada, tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi.

"AVUSTRALYA'NIN TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ"

Törenlere Avustralya'nın Adelaide kentinden katılan Jennifer Olver, ayini beklerken AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Buraya gelmek, çoğu Avustralyalının hayatında bir kere yapmak istediği bir şey." dedi.

Büyükbabasının Gelibolu Yarımadası'nda savaştığını anlatan Olver, "Onların durduğu yerlerde durmak ve şartlarını deneyimlemek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Olver, Avustralya'da Anzak Günü'ne ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Sydney kentinden gelen Christine Glass da Anzak Günü'nün "Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri" olduğunu belirtti.

Glass, ayini beklerken uyku tulumları ve battaniyelerle beklemenin, atalarının maruz kaldığı şartları görmek açısından empati kurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.