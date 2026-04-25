Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevinden alındı

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevinden alınırken yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na Tarık Tanguroğlu atandı.

DİĞER ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı'na Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Oğuzhan Yıldırım getirildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Hatice Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne Emre Topoğlu'nun ataması yapıldı.