Arap Bakanlar Komisyonu'ndan 'Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine destek' çağrısı

İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, Esad'ın kaçması ve muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından, siyasi arenada da hareketlilik sürüyor.

Bu kapsamda Ürdün'de Suriye zirvesi düzenlendi..

Akabe kentinde Suriye'deki siyasi geçişi ele almak üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

'SURİYE HALKININ İRADESİ VE TERCİHİNE SAYGI' VURGUSU

Arap Ülkeleri Bakanlar Komisyonu tarafından yayımlanan bildirisinde, Suriye halkına bu kritik dönemde her türlü yardım ve desteğin sağlanması, halkın iradesi ve tercihine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği himayesinde, tüm Suriyeli siyasi ve sosyal güçlerin, kadınların, gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine desteklerini ifade eden bildiride, sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki ilkelere uygun şekilde yürütülmesi gerektiği aktarıldı.

Suriye'de kapsamlı bir mutabakatla kurulacak geçiş hükümeti talebi dile getirildi.

İSRAİL SERT BİR DİLLE KINANDI

Suriye devlet kurumlarının korunması ve ülkenin kaosa sürüklenmesinin önlenmesi gerektiğinin altı çizilen bildiride, İsrail'in Suriye sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye ve civarındaki alanlara gerçekleştirdiği ihlaller kınandı.

İsrail’in bu eylemleri “işgal” ve “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak nitelendiren Arap Ülkeleri Bakanlar Komisyonu, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirterek, Suriye’de düzenlenen İsrail hava saldırıları da sert bir dille kınandı.