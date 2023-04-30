Ürdün'de Suriye zirvesi: Dört ülke, Esad yönetimiyle görüşecek Amman'da toplanacak ülkeler, Şam'ın Dışişleri Bakanı Mikdad ile masaya oturacak. Görüşme, Suudi Arabistan’da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi öncesi gerçekleştirilecek.

AA

Körfez'de Suriye krizine çözüm arayışları devam ediyor.

Bu kapsamda dört ülkenin dışişleri bakanı, 1 Mayıs'ta Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile bir araya gelecek.

Görüşme, Ürdün'ün başkent Amman'da yapılacak. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İstişare toplantısının devamı niteliğinde

Toplantının, 14 Nisan 2023'te Cidde'de düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Ürdün, Irak ve Mısır'ın istişare toplantısının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki zirve öncesi düzenleniyor

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, 32. Arap Birliği Zirvesi’nin 19 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan’da düzenlenmesinin beklendiğini bildirmişti.

Amman'daki toplantının da zirve öncesi olması dikkati çekti.

Suriye kriziyle ilgili çözüm çabaları

Esad'ın Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

KİK ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü masada

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığını fakat bir anlaşmaya varılamadığını ifade etmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Şam'ın Birliğe üyeliğini askıya almıştı.