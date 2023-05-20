Arap Birliği'nden Batı'ya Esad yanıtı: Bize özgü bir konu Genel Sekreter Ebu Gayt, meselenin Araplarla ilgili olduğunu söyledi. Ebu Gayt, "Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme veya çatışma arayışında değiliz" dedi.

AA Suudi Arabistan, Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirveye 12 yıl aradan sonra Esad'ın katılması, toplantıya damgasını vurdu. Ancak bu durum Batı'da tepkilere yol açtı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe geri dönmesine ilişkin kararının "Araplara özgü bir konu" olduğunu, bu hususta "dış güçlerle çatışma arayışı" olmadığını söyledi. Batı'nın eleştirileri soruldu Ebu Gayt, Cidde kentinde gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Suriye'nin 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri dönmesine dair ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen eleştiriler konusunda soru yönetildi. "Araplara özgü bir konu" Suriye'nin Birliğe geri dönmesi konusunu dış güçlerin düşüncelerinden bağımsız olarak ele almaları gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, şunu söyledi: Bu Araplara özgü bir konudur. Suriye de Arap Birliği'nin kurucusu 7 ülkeden biridir zaten. "Dış güçlerle çatışma arayışında değiliz" Arapların izlediği yöntemin doğruluğu konusunda diğer ülkeleri ikna etme çabaları yürütmeleri gerektiğini dile getiren Ebu Gayt, şöyle dedi: Bu Arapların iradesidir. Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme veya çatışma arayışında değiliz. Esad'ın katıldığı Arap Birliği Zirvesi Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin yanı sıra 12 yıl aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Esad da katıldı. Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Gözden Kaçmasın Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi'nde Haberin Detayları Kral Selman, Esad'ı Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti Haberin Detayları