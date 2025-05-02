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Haber Merkezi

Arjantin'de korku dolu anlar....

Arjantin’in güneyinde, Drake Boğazı yakınlarında peş peşe iki güçlü deprem meydana geldi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, ilk deprem yerel saatle sabah saatlerinde 7.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Komşu ülke Şili'de dahi şiddetli biçimde hissedilen depremden kısa bir süre sonra 7.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından henüz herhangi bir yaralanma veya ölüm vakası bildirilmedi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Depremlerin merkez üssünün, Arjantin’in Ushuaia kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede, deniz tabanında yer aldığı belirtildi.

Depremlerin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından, Arjantin’in güney kıyıları ve Şili'nin Magallanes kıyıları için tsunami alarmı verildi.

KIYI ŞEHİRLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yetkililer, özellikle Tierra del Fuego ve çevre bölgelerde yaşayan halkı kıyı şeridinden uzaklaşarak yüksek bölgelere sığınmaları konusunda uyardı.

Tsunami dalgalarının kıyıya ulaşma ihtimaline karşı, bölgedeki liman ve balıkçı köylerinde tahliye işlemleri başlatıldı.