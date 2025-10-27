Arjantin'de parlamento seçimleri: Milei'nin partisi kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantin’de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre, Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) partisi, oyların yüzde 39’unu alarak büyük bir zafer elde etti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, sandıkların yüzde 96’sı açıldı.

PERONİST MUHALEFETE AĞIR YENİLGİ

Peronist blokun oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ittifakı ise yüzde 29,4 oy oranında kaldı. Bu sonuç, muhalefetin kalesi olarak görülen Buenos Aires’te 7 Eylül’deki eyalet seçimlerindeki başarının tekrarlanamaması anlamına geliyor.

BAŞKENTTEN EYALETLERE YAYILMIŞ BİR BAŞARI

Milei’nin partisi yalnızca başkent Buenos Aires’te değil, aynı zamanda Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi kilit bölgelerde de önde çıktı. Bu tablo, iktidarın reform projelerini hayata geçirme konusunda elini güçlendirdi.

KONGREDE REFORM GÜCÜ ARTSA DA YETERLİ DEĞİL

La Libertad Avanza, Senato’da 8 seçim bölgesinden 6’sında zafer kazandı. Ancak kemer sıkma politikaları ve kapsamlı reformlar için gerekli olan üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.

Yine de bu sonuç, muhalefetin başkanlık kararnamelerini engelleme girişimlerini sınırlandıracak bir avantaj sağlıyor.

1983'TEN BERİ EN DÜŞÜK KATILIM

Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi. Bu oran, Arjantin’in 1983’te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük seçim katılımı olarak tarihe geçti.

MİLEİ: "REFORM YOLUNDA İLERLEMELİYİZ"

Seçim sonuçlarının ardından Buenos Aires’teki parti merkezinde konuşan Milei, ülkenin yeni bir rotaya girdiğini vurguladı:

“Bugün Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor.”

Milei, Arjantin’in ekonomik büyümesi ve kalkınması için yapısal değişimlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “10 Aralık’tan itibaren, Arjantin tarihinin en reformist Kongresi görevine başlayacak.” dedi.

SİYASİ DENGE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Ulusal basın, Milei’nin partisinin Temsilciler Meclisi’nde elde ettiği başarıyla reform ve ekonomi politikalarını daha rahat uygulama olanağı bulduğunu belirtti.

Ancak Senato’da gerekli çoğunluğun sağlanamaması, bazı yasa tekliflerinin veto edilmesi veya yavaş ilerlemesi riskini koruyor.

TOPLUMDA FARKLI TEPKİLER

Peronist hareketin Buenos Aires’teki beklenmedik yenilgisi, muhalefetin siyasi etkisinin geçici olarak zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Milei’nin aşırı sağcı söylemleri ve radikal ekonomik reform vaatleri, toplumda hem güçlü destek hem de sert tepkileri beraberinde getiriyor.