Arkadaşlarıyla tesadüfen buldu: 1800 yıllık bir servet çıktı

Polonya’da bir grup amatör hazine avcısı, yaz boyunca tesadüfen yaptığı kazılarda tarih kitaplarını aratmayacak bir keşfe imza attı.

Başta Alman V-2 roket parçaları arayan ekip, erken Orta Çağ’a ait 631 eser içeren bir kil tencere ve 1800 yıllık Roma dönemi altın kolye buldu.

Grubun başkanı Przemysław Kurowiak, Fox News Digital’e yaptığı açıklamada, “İlk keşfimiz 7 Haziran’da grup üyemiz Hubert Piasecki tarafından gerçekleştirildi. Tencere, madeni paralar, süs eşyaları ve gümüş külçelerle doluydu. Çapraz denarii, İngiliz, Alman, Macar ve Çek paraları gibi yabancı paralar da bulunuyordu” dedi.

Daha sonra, 28 Haziran’da üye Michał Makuch, Orta Çağ’ın başlarından kalma bozuk paralarla dolu bir tencere daha keşfetti. Henüz açılmamış olan bu tencerenin, BT taramalarına göre gümüş paralarla dolu olduğu belirlendi.

1800 YILLIK ALTIN KOLYE BULDU

Kurowiak, grubun en büyük sürprizinin ise Roma etkisi dönemine ait 222 gram saf altın içeren altın kolye olduğunu söyledi.

Grup lideri Przemysław Kurowiak, kazılar sırasında profesyonel arkeologlarla işbirliği yaptıklarını belirterek, tüm eserlerin Polonya Anıtlar Koruyucusu’na teslim edildiğini ve nihai olarak Kalisz Bölgesi Müzesi’ne ulaştırıldığını açıkladı.