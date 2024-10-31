Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston'dan Harris'e destek

AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde ünlü isimler, iki başkan adayı arasında bölünmüş durumda.

5 Kasım'da yapılacak olan seçimler öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston, sosyal medya hesaplarından başkanlık seçiminde kime destek vereceklerini açıkladı.

Ünlü aktör ve eski vali Schwarzenegger, X hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten nefret ettiğini ve çoğu siyasetçiye güvenmediğini ifade etti.

"ŞU AN İKİ PARTİYİ DE SEVMİYORUM"

Schwarzenegger, eski bir Cumhuriyetçi olduğunu hatırlatarak "Size karşı dürüst olayım: Şu anda iki partiyi de sevmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi durumunda, olduğundan daha fazla "Amerikan karşıtı" olmanın yeni yollarını bulacağını belirten Schwarzenegger, insanların da öfkeden başka bir şey elde etmeyeceğini kaydetti.

Schwarzenegger, "Cumhuriyetçi olmadan önce her zaman Amerikalı olacağım. Bu nedenle bu hafta Kamala Harris ve Tim Walz'a (Demokratların başkan yardımcısı adayı) oy veriyorum." ifadelerini kullandı.

"AKIL SAĞLIĞI İÇİN DE OY VERDİM"

Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, erken oy aşamasında Harris ve Walz'a oy verdiğini bildirdi.

Aniston, sadece sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, "akıl sağlığı" için de oy verdiğini kaydetti.

Korku, kaos ve demokrasilerine yönelik saldırı dönemini sonlandırmaya ve onları birleştirecek birine oy verme çağrısı yapan Aniston, Kamala Harris ve Tim Walz'a "gururla" oy verdiğini açıkladı.