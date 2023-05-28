Asiana Airlines, acil çıkış koltukları için bilet satışına son verdi Uçakta yaşanan ve korkuya yol açan olay sonrası acil durum kapılarının yanındaki koltuk satışlarıyla ilgili köklü değişim yapıldı.

AA

Güney Kore merkezli Asiana Airlines yolcusu, uçuş sırasında uçağın kapısını açtı.

26 Mayıs’ta Güney Kore'nin Jeju Adası'ndan havalanan uçağın acil çıkış kapısı, inişe geçildiği sırada açıldı.

Korku ve panik anlarının yaşanmasından sonra A321-200 tipi uçaklardaki acil çıkış kapılarının bulunduğu koltuklar için bilet kesilmemesi kararlaştırıldı.

Acil durum kapılarının yanındaki koltuk satışları iptal edilecek

Açıklamada, acil çıkış kapılarının yanındaki koltuklar için, uçağın tam dolu olması halinde bile bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

Air Seoul ve Air Premia gibi diğer hava yolu şirketlerinin de acil durum kapılarının yanındaki koltuk satışını askıya almayı düşündükleri ifade edildi.

Bakanlık: Hava yolu şirketlerinin kararına bağlı

İsmi verilmeyen bir hava yolu şirketinden yetkili ise yaptığı açıklamada, acil çıkış kapısının yanındaki koltuklarda bulunan yolcuların, acil durumda diğer yolcuların uçaktan çıkmasına yardımcı olmak için orada bulunduğunu ve Asiana'nın olaya aşırı tepki gösterdiğini söyledi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da böyle bir önlemin alınmasının hava yolu şirketlerinin kendi kararına bağlı olduğu ve havacılık otoritelerinin düzenlemelerine dayanmadığı belirtildi.

10 yıla kadar hapis cezası alabilir

Güney Kore'de iniş sırasında uçağın kapısını açan yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığı" savunmasını yapmıştı.

İniş sırasında yolcu uçağının kapısını açması görüntülenen şüpheli, polis tarafından havacılık güvenlik kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İfadesi alınan 33 yaşındaki erkek yolcu, "havasız kaldığı için uçaktan hızlıca inmeye çalıştığını" söylemişti. Şüpheli, yakın zamanda işsiz kalması nedeniyle son dönemlerde stresli günler geçirdiğini belirtmişti.

İsmi açıklanmayan kişinin, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

12 yolcu yaralandı

Jeju Adası'ndan havalanan uçağın kapısı, Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada yolculardan biri tarafından açılmıştı.

Uçağın kapısının açılması, yolcular tarafından görüntülenmiş, uçaktaki 194 yolcudan 12'si hafif şekilde yaralanmıştı.