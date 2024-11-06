Avrupa basınının gözünden Donald Trump'ın seçim zaferi

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ABD'de aylardır beklenen tarihi gün geldi çattı.

Çekişmeli bir seçim sürecinin ardından gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği ülkede bazı eyaletlerde oy sayımının tamamlanmasıyla, resmi olmayan sonuçlara göre 277 delegeye ulaşan Donald Trump, ülkenin 47'nci başkanı oldu.

Kazanacağına kesin gözle bakan Demokrat Kamala Harris'i ezici bir yenilgiye uğratan Trump, 19 delegeye sahip Pensilvanya'yı da Demokrat Parti'den alınca zaferini ilan ederek Florida Palm Beach'te konuşma yaptı.

AVRUPA BASININDA TRUMP GALİBİYETİ

Senato ve delege sayısında büyük bir fark elde eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü, Avrupa basınında farklı başlıklar ve yorumlarla manşetlere taşındı.

Birçok gazete tarafsız bir duruş sergilerken, birçoğu ise Kamala Harris'in bu yarışı nasıl kaybettiğine dair hazırladıkları haberle Trump'ı manşetlerine taşımaktan geri durmadı.

ALMAN BASININDA TRUMP ZAFERİ

Almanya merkezli BILD gazetesi, seçimi kazanan Donald Trump'a ılımlı bir politika izlerken, Kamala Harris için ise sert ifadeler kullandı.

Trump'ın ilan ettiği zaferin ardından Kamala Harris'in sessizliğini ve konuşma yapmayacağının bildirilmesi üzerine BILD, "Trump'ın rakibi Kamala Harris saklanmaya başladı. Müzik kapalı, parti bitti." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın konuşmasından bir fotoğrafı manşete taşıyan BILD, şu ifadelere yer verdi:

Trump geri döndü!

Şansölye Scholz tebrik etti.

Kamala Harris yerin dibine girdi.

FRANSIZ BASININDA TRUMP ZAFERİ

Fransız asıllı Le Monde gazetesi ise başlığında, "Donald Trump Başkan seçildi." ifadelerine yer verdi.

Başlıkta tarafsız bir izlenim vermeye çalışan Le Monde, içerikte bu zafere olan tepkisini gösterdi.

Zaferin kesin olmadığını ileri süren gazete, Trump'ın zafer konuşmasında uzun ve tutarsız bir açıklama yaptığını ifade etti.

Trump'ın salıncak eyaletlerde aldığı üstünlüğü ele alan gazete, "Demokratlar için kolektif bir felaket, Biden için korkunç bir miras, Kamala Harris içinse bir aşağılamaydı." ifadelerini kullandı.

İTALYA BASININDA TRUMP ZAFERİ

Donald Trump'ın zaferi, İtalyan basınında tarafsız olarak servis edildi.

Gazete, haberinde Kamala Harris'e hiç yer vermedi

İtalya'nın en çok okuyucusu bulunan gazetelerinden biri olan La Repubblica, Trump'ın zaferini şu cümlelerle manşetlerine taşıdı: