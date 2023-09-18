Avrupa Birliği, deprem bölgesine 400 milyon euro gönderme kararı aldı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet yardımı için düğmeye basıldı. Türkiye'ye gönderilmesi planlanan tutar açıklandı.

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımların yaşandığı bölge için yardımda bulunmaya karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar dolayısıyla bölgeye ayrılan tutar belli oldu.

AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, AB Komisyonu'nun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon euroluk afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaştı.

Türkiye'ye 400 milyon euro

Yardımın 400 milyonu, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek.

Yardımın, 33,9 milyon eurosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon eurosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi onaylayacak

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.

Afet bölgesine destek çalışmaları

AB, daha önce Türkiye'deki depremzedeler için 5,5 milyon euroluk insani yardımda bulunmuştu.

Birlik üyesi ülkeler, felaketin ardından arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk etmişti.