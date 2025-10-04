Avrupa Birliği: Hamas'ın açıklaması cesaret verici

Gazze'de ateşkes yolu gözüktü.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

"HAMAS'IN AÇIKLAMASI CESARET VERİCİ"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son önerisi temelinde harekete geçmeye hazır olduğunu açıklaması cesaret verici.

Bu fırsat kaçırılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasının "mümkün" olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Avrupa, sivillerin çektiği acılara son vermeyi ve barış için tek uygulanabilir çözüm olan iki devletli çözümü teşvik etmeyi amaçlayan tüm çabaları destekleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

"HAZIR OLDUKLARINA İNANIYORUM"

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.