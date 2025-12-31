Reuters derledi: 2025'in her haftasından bir fotoğraf

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı boyunca birçok etkileyici kare yakalandı.

2025'e veda edip 2026'yı karşılarken, işte Reuters'ın yılın her bir haftası için ayrıca seçtiği o etkileyici kareler:

7 Ocak'ta Kaliforniya, Los Angeles'ın batı yakasında çıkan Palisades yangını, şiddetli bir rüzgar fırtınası sırasında közleri savuruyor.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebelia'da evler ve binalar harabe halinde, 19 Ocak.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Washington'da düzenlenen göreve başlama töreni onuruna verilen Başkomutan Balosu'nda, eşi Melania Trump'ın yanında kılıç tutarken jest yapıyor.

26 Ocak'ta Arizona, Tucson'daki bir Home Depot otoparkında, yasal göçmen statüsüne sahip ancak daha önce hüküm giymiş olan amcası ve dedesi ABD Göçmenlik ve Gümrük (ICE) İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ajanları tarafından gözaltına alınırken, bir çocuk ajanların isimlerini ve rozet numaralarını topluyor.

4 Şubat'ta New York'taki Champlain'de Kanada ve ABD arasındaki sınırı belirleyen ağaçların arasındaki bir açıklığı gösteren drone görüntüsü.

Kendrick Lamar, 9 Şubat'ta Louisiana, New Orleans'ta düzenlenen Super Bowl LIX'un devre arası gösterisinde performans sergiliyor.

Elon Musk, 20 Şubat'ta Maryland, National Harbor'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) sahnede bir motorlu testere tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Adrien Brody, 2 Mart'ta Hollywood'da düzenlenen 97. Akademi Ödülleri'nde 'The Brutalist' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıktan sonra sakızını Georgina Chapman'a fırlattı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 10 Mart'ta Ottawa'daki Parlamento Binası'nda bulunan Avam Kamarası'ndan sandalyesini taşıyor.

18 Mart'ta, NASA astronotları Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov'un bulunduğu SpaceX Dragon uzay aracı Florida, Tallahassee açıklarında suya indikten kısa bir süre sonra, destek ekipleri uzay aracının etrafında çalışırken yunuslar yanlarından yüzerek geçti.

İstanbul'da, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı gün düzenlenen protesto gösterisinde, derviş kıyafetleri giyen bir göstericiye polis memurları biber gazı sıktı (23 Mart).

Myanmar'ın Mandalay kentinde, 3 Nisan'da meydana gelen depremin ardından bir pagodanın içinde hasar görmüş, yere yatmış bir Budist heykeli görüntülendi.

Benson Boone, 11 Nisan'da Kaliforniya'nın Indio kentinde düzenlenen Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'ndeki performansı sırasında bir takla attı.

Papa Franciscus'un cenaze töreninde, 26 Nisan'da Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda tabutu taşıyanlar.

28 Nisan'da Teksas'ın Anson kentinde, ABD Yüksek Mahkemesi kararının merkezinde yer alan Venezuelalıların tutulduğu Bluebonnet Gözaltı Tesisi'nin avlusunda, tutukluların bedenleriyle SOS harflerini oluşturduklarını gösteren bir drone görüntüsü.

Rihanna, 5 Mayıs'ta New York'ta, Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'nde düzenlenen ve bu yılki teması 'Superfine: Tailoring Black Style' olan Met Gala'da poz veriyor.

Yeni seçilen Papa XIV. Leo ve ABD Kardinali Robert Prevost, 8 Mayıs'ta Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonunda göründüler.

Filistinli bir adam, 21 Mayıs'ta Gazze şehrindeki El-Ahli Arap Baptist hastanesinde İsrail saldırısında öldürülen 5 yaşındaki yeğeni Nur Nabhan'ın cesedini öpüyor.

17 Mayıs'ta New York'ta Brooklyn Köprüsü'ne çarpan Meksika Donanması'na ait bir eğitim gemisi hasar görmüş halde görüntülendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turuna başlamak üzere Vietnam'a vardığında, 25 Mayıs'ta Hanoi'deki Noi Bai Uluslararası Havalimanı'nda eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne doğru itildi.

8 Haziran'da Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde, Los Angeles Belediye Binası yakınlarında, federal göçmen operasyonlarına karşı düzenlenen protesto sırasında, yanan bir araçtan duman ve alevler yükselirken bir adam Meksika bayrağı sallıyor.

Rocio, karavanının içinde uyurken babası dışarıda oturuyor. İspanya'nın İbiza kentinde, birçok yerlinin aşırı turizme bağladığı ciddi konut krizi nedeniyle işçilerin aileleriyle birlikte yaşadığı bu yerde, 14 Haziran.

17 Haziran'da İsrail'in Aşkelon kentinden çekilen görüntülerde, İran'dan fırlatılan füzelerin önlendiği görülüyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez Bezos, 29 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentindeki Aman Venice otelinde düzenlenen düğünlerinden ayrılırken görüntülendi.

Guadalupe Nehri'nde meydana gelen selin ardından, 7 Temmuz'da Teksas'ın Hunt kentindeki Camp Mystic'te, su seviyesinin yüksekliğini gösteren işaretlerle birlikte bir duvardan haçlar sarkıyor.

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen San Fermin festivalinde, 14 Temmuz'da, vahşi bir inek boğa güreşi arenasındaki eğlenenlerin üzerinden atladı.

14 Temmuz'da Arizona'daki Grand Canyon'un güney kenarındaki Grandeur Point'te, Dragon Bravo Yangını'ndan çıkan duman, batan güneşi izleyiciler için renkli bir görüntüye dönüştürdü.

Kırgızistan'ın Naryn bölgesindeki bir dağ vadisinde bulunan Song Kol Gölü yakınlarında düzenlenen bir binicilik gösterisi sırasında bir atlı, ateşle gösteri yapıyor, 23 Temmuz.

Filistinliler, açlık krizi ortasında, Gazze şehrinde bir yardım kuruluşunun mutfağından yiyecek almak için bir araya geldi, 28 Temmuz.

6 Ağustos'ta New York'un Brooklyn bölgesinden çekilen bu fotoğrafta, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın oluşturduğu pusun içinden Özgürlük Heykeli gün batımında fotoğraf çekiyor.

Portekiz'in Meda kentinde çıkan orman yangını sırasında bir araba yanıyor, 15 Ağustos.

21 Ağustos'ta New York, Long Beach'te, Erin Kasırgası açık denizde tehlikeli akıntılar ve 6 metreye varan dalgalar oluştururken sörfçüler Atlantik Okyanusu'na giriyor.

22 Ağustos'ta New York, Manhattan'daki ABD göçmenlik mahkemesinde, gözaltına alınan göçmen bir annenin çocuğu, federal göçmenlik memurları babayı ek evraklar için sorgularken ağlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve yabancı heyet başkanları, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlamak için 3 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katıldı.

İngiltere Prensi Andrew, İngiltere Düşesi Katharine'in cenaze töreninin yapıldığı gün, 16 Eylül'de Londra'daki Westminster Katedrali'nden ayrılırken Prens William ve eşi Galler Prensesi Catherine'in yanında duruyor.

21 Eylül'de Arizona'nın Glendale kentinde, öldürülen muhafazakâr yorumcu Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde katılımcılar dua ediyor.

Almanya'da yetkililer, insansız hava araçlarının tekrar görüldüğü ihbarı üzerine Münih havaalanındaki her iki pistin de 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez kapatılmasının ardından insanların havaalanında uyuduğunu bildirdi (3 Ekim).

11 Ekim'de Şikago'daki bir Home Depot otoparkında bir federal ajan bir adamı kovalıyor.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak diğerleriyle birlikte serbest bırakılan rehineleri taşıyan helikopterin kalkışı sırasında, İsrail bayrağı tutan bir kişi toz bulutunun ortasında tepki veriyor, Reim, güney İsrail, 13 Ekim.

Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın yıkımı, 23 Ekim.

27 yaşındaki Camilla Powell ve 5 yaşındaki kızı Destiny Ellington, 29 Ekim'de Jamaika'nın Alligator Pond kentindeki evlerinin önünde, Melissa Kasırgası'nın karaya vurmasının ardından duruyorlar.

4 Kasım'da New York şehrinin Brooklyn semtinde düzenlenen seçim gecesi kutlamasında, Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkanlığı adayı Zohran Mamdani'nin ilk sonuçlarının zaferini ilan etmesinin ardından destekçileri kutlama yaptı.

Randy Binder, ABD hükümetinin haftalarca süren kapanmasının ardından, 7 Kasım'da Colorado Springs, Colorado'daki Mt. Carmel Gaziler Hizmet Merkezi gıda dağıtım noktasında 100'den fazla aracın oluşturduğu saatlerce süren kuyrukta beklerken sigara içiyor.

Evanston'daki Lake Street Kilisesi'nin papazı ve din lideri Michael Woolf, 14 Kasım'da Illinois, Chicago'daki Broadview ICE tesisinin önünde göçmenlik uygulamalarına karşı düzenlenen protesto sırasında Illinois Eyalet Polisi tarafından gözaltına alındı.

Dünya Sömürüsüzlük Örgütü'nün Ulusal Direktörü Lauren Hersh, 18 Kasım'da Washington'daki Capitol Hill'de, Senato'nun merhum cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların yayınlanmasını zorunlu kılan yasa tasarısını geçirmesinin ardından Jeffrey Epstein mağduru Liz Stein'ı kucaklıyor.

71 yaşındaki Wong, 26 Kasım 2025'te Hong Kong, Tai Po'daki Wang Fuk Court'ta çıkan büyük bir yangın sırasında karısının içeride mahsur kaldığını iddia ettikten sonra tepki gösterdi.

9 Aralık'ta Porto Riko'nun Arroyo kentinde amfibi operasyonlar sırasında ABD Donanması'na ait bir çıkarma gemisinden (LCU) karaya çıkan ABD Deniz Piyadeleri.

15 Aralık'ta Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda Yahudi bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırının kurbanlarına saygılarını sunan bir kadın, Bondi Pavilion'da gözyaşları içinde anma töreni düzenledi.