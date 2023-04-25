Avrupa Birliği, Suriye'ye yeni yaptırımlar uyguladı Esad'ın yakınları Brüksel tarafından ambargo listesine eklendi. Kararın gerekçesi, uyuşturucu ticareti olarak açıklandı.

AA

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik yeni yaptırım kararları aldı.

Yaptırımlar kapsamında 25 kişi ve 8 kuruluş, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle listeye eklendi.

AB'den Suriye'ye yaptırım kararı

AB Konseyi, listeye eklenen kişi ve kuruluşların çoğunluğunun başta "Captagon" olmak üzere uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapanlardan oluştuğunu belirtti.

Uyuşturucu ticaretinin Suriye'deki rejimin öncülüğünde bir iş modeli haline dönüştüğü vurgulanan açıklamada, rejim içindeki kişilerin bu sayede zenginleştiği, bu ticaretin rejime gelir kapısı olduğu, elde edilen gelirin sivil halka yönelik baskının sürdürülmesini sağladığı belirtildi.

Esad'ın yakınları listede

Yaptırım listesine eklenen kişiler arasında Esad'ın kuzenleri dahil olmak üzere Esad ailesinin üyeleri, rejim güçleriyle bağlantılı kişiler ile Esad ailesine ve istihbarata yakın bazı iş insanlarının bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca Suriye'de faaliyette bulunan "Al-Jabal", "Castle" ve "Aman" adlı özel güvenlik ve koruma şirketleri ile bunlarla bağlantılı kişiler de listeye alındı.

Şirketler de ambargoya uğradı

AB'nin Suriye ile ilgili yaptırım listesine Rusya'nın mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz ile Esad rejiminin Petrol Bakanlığınca kontrol edildiği belirtilen Gecopham adlı şirket de rejime destek verdikleri gerekçesiyle yaptırımlara dahil edildi.

Yaptırım listesindeki kişi sayısı 322'ye çıktı

Son eklemelerle AB'nin Suriye bağlantılı yaptırım listesindeki kişi sayısı 322'ye, kuruluş sayısı 81'e çıktı. Yaptırımlar varlıkların dondurulması, seyahat ve fon yasağı gibi kısıtlamalar içeriyor.