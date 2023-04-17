Suriye lideri Esad, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a özel mektup gönderdi Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi. Mikdad, görüşmede Tebbun'a, Esad'ın özel mektubunu verdi.

AA & Ensonhaber

Suriye'de Esad yönetiminin, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleriyle temasları sürüyor.

Tunus'taki büyükelçiliği yeniden açmaya karar veren Esad, Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ı Cezayir'e gönderdi.

Esad'dan Tebbun'a özel mektup

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Mikdad'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mikdad'ın, Esad'ın Cumhurbaşkanı Tebbun'a özel mektubunu taşıdığı ifade edildi, ayrıntıya yer verilmedi.

"Suriye ve Cezayir ayrılmayacak"

Mikdad, Tebbun ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cezayir ile Suriye'nin köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Suriye ve Cezayir ayrılmayacak, bölgesel ve küresel tüm zorluklara karşı birlik içinde kalacaktır.

Karşılıklı mesajlar

Görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Mikdad, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Cezayir'in Suriye'yi "tüm zorlu şartlarda" dahi yalnız bırakmayacağını vurguladığını aktardı.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alındığını söyleyen Mikdad, Cezayir'in bu kararın kaldırılması ve Suriye'nin Birliğe dönmesi noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Mikdad, Cezayir'in Arap halklarının haklarını her daim büyük bir sorumlulukla savunduğunu kaydetti.

Cezayir ekip gönderen ilk ülkelerden

Mikdad, Cezayir'in "toprağın ve insanın Siyonistleştirilmesine karşı direniş" ilkesi çerçevesinde Filistin iç bölünmüşlüğünü sonlandırmak için de çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, ülkesinin bu bağlamda da Cezayir ile aynı tavırda olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkesinin de büyük yıkıma uğradığını belirten Mikdad, Cezayir'in Suriye'ye yardım ve arama-kurtarma ekipleri gönderen ilk ülkelerden olduğunu, bununla gurur duyduklarını söyledi.

Kuzey Afrika ülkesine ikinci ziyaret

Mikdad, Esad'ın özel temsilcisi sıfatıyla cumartesi günü Cezayir'e gelmişti.

Bu ziyaret, Mikdad'ın geçen temmuz ayındaki Bağımsızlık Günü kutlamalarından sonra bir yıldan kısa süre içinde Cezayir'e yaptığı ikinci ziyaret oldu.