Avrupa Birliği ülkeleri Suriye'de büyükelçiliklerini yeniden açmayı planlıyor

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili AB'nin Suriye'de Baas rejiminin çökmesinden duyduğu memnuniyeti yineleyerek AB'nin gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

Yetkili, AB'nin genel olarak Suriye'nin geleceği için toprak bütünlüğünün korunması, kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve azınlıkların korunması prensiplerine bağlı olduğu belirterek, "İnanılmaz. 14 yıl, 15 gün içinde silindi" dedi.

Ülkenin başkenti Şam da dahil olmak üzere önemli bir kısmının kontrolünün Ahmed eş-Şera öncülüğündeki Heyet Tahrir Şam'ın kontrolüne girdiğine değinen yetkili, "Bu arada artık el-Culani olarak da anılmak istemiyor. Adıyla anılmak istiyor. Bu da iyi bir gelişme" dedi.

Yetkili, "İdlib'deki geçici hükümetle, orada mevcut olan HTŞ arasındaki ayrımı bilmeliyiz. Oradaki geçici hükümet terörist ya da cihatçı olmaktan çok uzaktı. Şimdi bunun ülkede kontrol ettikleri yüzde 48'lik kısımda da uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz" diye konuştu.

"NASIL İLERLEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

AB yetkilisi, "Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Suriye'deki her türlü siyasi sorunun çözümü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği çerçevesinde mevcuttur" ifadelerini kullanarak, ülkenin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirleneceği ve AB'nin buna destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

"AB'nin bazı üye ülkeleri Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açma planları yapıyor" diyen yetkili, başta Akdeniz'deki üye ülkeler olmak üzere birçok AB üyesinin Suriye ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Yetkili, AB'nin Suriye misyonunun temsilcisinin halihazırda Beyrut'ta yaşadığını anımsatarak Şam'a dönmesi konusunda bir karar alınması için erken olduğunu ancak bu amaçla teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını kaydetti.