Avrupa Birliği'nden İsrail'e Gazze çağrısı: Çatışmalara derhal ara verin Avrupa Birliği, Gazze Şeridi'nde derinleşen insani krizden ciddi endişe duyulduğunu belirterek insani yardımların ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 37 gündür şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda en az 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 28 bin 200'ü aşkın kişi yaralandı.

Avrupa Birliği: Çatışmalara derhal ara verin

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB adına yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'de derinleşen insani kriz konusunda ciddi endişe duymaktadır. AB, insani yardımın Gazze halkına güvenli şekilde ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi, sınır geçişlerinde kapasitenin arttırılması ve özel bir deniz yolu da dahil olmak üzere insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrılarına katılmaktadır" ifadesi yer aldı.

İsrail'in 'uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak' kendini savunma hakkı bulunduğu belirtilen açıklamada, "AB, insani yardım koridorları ve insani ihtiyaçlara yönelik duraklamalar dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınması yoluyla insani yardımların muhtaç durumdakilere hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada tüm rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a yapılan çağrı yinelendi, hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılamayacağı belirtildi ve şöyle devam edildi: