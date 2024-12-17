Avrupa Birliği'nden 'Şam temsilciliği' kararı: Yeniden açılacak

AA

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, Suriye konulu oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün iç savaş sırasında Şam'dan Beyrut'a kaydırılan AB misyonundan üst düzey diplomatik heyeti Şam'a gönderdiğini anımsattı.

"AB'NİN ŞAM'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇMAYA HAZIRIZ"

Kallas, devamında "Yeni liderlik ve sivil toplumla ihtiyatlı bir şekilde etkileşime girmek için bir sürece başladık." ifadesinde bulundu.

Kallas, "AB'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırız. Bunun tekrar tam olarak faaliyete geçmesini istiyoruz." dedi.

BÖLGESEL ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bu adımın yapıcı bir etkileşimde bulunmak için çok önemli olduğunun altını çizen Kallas, şu sözleri sarf etti: