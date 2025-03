Avrupa Birliği'nin 2030 hedefli yeni savunma yol haritası

DHA

ABD seçimleri dünya düzenini değiştirdi...

Savaşları bitirme vaadiyle seçilen ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya yakın bir tavır alınca Avrupa ile ipler gerildi.

ABD'den savunma bağımsızlığını alma yolunu seçen Avrupa'da yeni bir silahlanma süreci başladı.

YENİ SAVUNMA STRATEJİSİ

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'deki Trump yönetiminden gelen baskılar ve Rusya'dan algılanan tehditlere cevaben AB'nin savunma stratejisinde yeni bir yol haritası oluşturmak amacıyla hazırladığı 'Beyaz Bülten' (White Paper) isimli belgenin detayları kamuoyuna duyuruldu.

2030'A KADAR UYGULANACAK

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu üyesi Andrius Kubilius'un birlikte sunduğu strateji, 2030'a kadar uygulanması beklenen hedefleri içeriyor.

ASKERİ HARCAMALARIN ARTIRILMASI VE ORTAK KAYNAK

Strateji, askeri harcamaları ve üretimi artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeriyor.

"SON 10 YILDA BUNA ÖNEM VERMEDİK"

Kallas, yaptığı açıklamada, “Uluslararası düzen 1945'ten beri görülmemiş büyüklükte değişimler geçiriyor. Bu Avrupa güvenliği için önemli bir an. Son on yıldır buna çok fazla önem vermedik. Uluslararası düzen 1945'ten beri görülmemiş büyüklükte değişimler geçiriyor. Bu, AB için önemli bir an. Eyleme geçmek için önemli bir an. Ek fonlara duyulan ihtiyaç çok büyük.” ifadelerini kullandı.