Rusya'nın Adigey bölgesinde İHA saldırısı: 11 yaralı

Rusya ile Ukrayna için barış planı hayata geçirmek üzere çalışmalar yürürken iki ülke arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ediyor.

Rusya Federasyonu'ndaki Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, sosyal medya hesabından bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

15 OTOMOBİL YANDI

Saldırı sonucu Tahtamukay ilçesindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını, 15 otomobilin yandığını aktaran Kumpilov, olay yerinde acil durumlar servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

HASTANEYE KALDIRILAN 9 KİŞİNİN 2'Sİ ÇOCUK

Kumpilov, olayda can kaybının olmadığını belirterek "11 kişi yaralandı. Bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Aralarında 2 çocuk var. Binadan tahliye edilenler için geçici konaklama noktası oluşturuldu. Tahtamukay'da acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA AİT 75 İHA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 75 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.