Rusya'nın Adigey bölgesinde İHA saldırısı: 11 yaralı

- Rusya'nın Adigey bölgesinde İHA saldırısı sonucu 11 kişi yaralandı.
- Saldırıda çok katlı bir binada yangın çıkarken, 15 otomobil yandı.
- Tahtamukay'da acil durum ilan edildi ve geçici konaklama noktaları oluşturuldu.
Rusya ile Ukrayna için barış planı hayata geçirmek üzere çalışmalar yürürken iki ülke arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ediyor.
Rusya Federasyonu'ndaki Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, sosyal medya hesabından bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
15 OTOMOBİL YANDI
Saldırı sonucu Tahtamukay ilçesindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını, 15 otomobilin yandığını aktaran Kumpilov, olay yerinde acil durumlar servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
HASTANEYE KALDIRILAN 9 KİŞİNİN 2'Sİ ÇOCUK
Kumpilov, olayda can kaybının olmadığını belirterek "11 kişi yaralandı. Bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Aralarında 2 çocuk var. Binadan tahliye edilenler için geçici konaklama noktası oluşturuldu. Tahtamukay'da acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'YA AİT 75 İHA VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 75 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.