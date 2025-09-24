Avrupa havalimanlarına siber saldırı: İngiltere'de bir kişi yakalandı

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD merkezli Collins Aerospace şirketine yönelik siber saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirketin sağladığı biniş sistemlerindeki aksama nedeniyle 19 Eylül’de Avrupa’nın birçok büyük havalimanında, özellikle de Londra Heathrow’da seferlerde ciddi sorunlar yaşanmıştı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

NCA ile Thames Valley Polisine bağlı SEROCU (Güneydoğu Bölgesi Organize Suçlarla Mücadele Birimi) ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Açıklamada, 40’lı yaşlarında bir erkeğin “Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası” kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

NCA Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Paul Foster, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Siber suçlar tüm dünyayı tehdit ederken, İngiltere’de de ciddi aksamalara yol açıyor.”

AVRUPA'DA UÇUŞLAR ETKİLENDİ

19 Eylül’de başlayan siber saldırı, Brüksel, Berlin ve Londra’daki havalimanlarını etkiledi. Özellikle yolcuların check-in ve biniş işlemleri aksadı. Saldırının yarattığı sorunların 22 Eylül’e kadar sürdüğü açıklandı.