Avustralya'da 'nefret söylemine' karşı yeni adımlar

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir plajda 14 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin öldüğü 1'inin ise gözaltına alındığı bildirilirken saldırıda, Yahudi Avustralyalıların hedef alındığı açıklanmıştı.

Silahlı saldırının dünya kamuoyundaki yankıları sürerken Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'ten, kritik bir açıklama geldi.

'NEFRET SÖYLEMİNE' KARŞI YENİ YASAL DÜZENLEMELERE GİDİLECEK

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin nefreti, kutuplaştırıcı söylemi ve radikalleşmeyi yayanları hedef alacağını söyledi.

Mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin farkında olduklarını ve geçmişte nefret söylemiyle mücadele konusunda daha fazla adım atılabileceğini belirten Albanese, bundan sonraki süreçte odak noktalarının ileriye dönük somut adımlar atmak olduğunu vurguladı.

DAHA SERT YASALAR UYGULANACAK

Albanese, hükümetinin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Jillian Segal tarafından temmuz ayında hazırlanan raporda yer alan tavsiyeleri tam olarak destekleyeceğini ve nefret söylemine karşı daha sert yasal düzenlemeleri uygulamaya koyacağını belirtti.

Yeni yasalar kapsamında, nefret temelli şiddeti teşvik edenler için "ağırlaştırılmış nefret söylemi" suçları tanımlanacak, nefret söylemine yönelik cezalar artırılacak.

VİZE İPTALİ YAPILABİLECEK

Liderlerinin nefret söylemi yaydığı, şiddeti veya ırksal nefreti teşvik ettiği belirlenen kuruluşların listelenmesine yönelik mekanizma oluşturulması da planlanıyor.

İçişleri Bakanına, nefret ve toplumsal kutuplaşmayı körükleyen kişilerin vizelerini iptal etme veya reddetme yetkisi verileceği belirtilirken, eğitim sisteminde, antisemitizmin önlenmesi ve bu tür vakalara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla görev gücü kurulacağı bildirildi.

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta, iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.