Avrupa Parlamentosu, deprem bölgesine 400 milyon euroluk yardımı onayladı AP'nin Bütçe Komitesi, 1'e karşı 26 oyla afet yardımına onay verdi. Kararın, Strazburg'daki toplantıdan da geçmesi bekleniyor.

AA

Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın yaralarını sarmak üzere, yardım elini afet bölgesine uzatıyor.

AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, yardımın onaylanması konusunda uzlaşmıştı.

Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.

AP'nin Bütçe Komitesi'nden onay

Devam eden süreçte, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Bütçe Komitesi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon euroluk afet yardımında bulunmasına onay verdi.

Türkiye'nin yanı sıra, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon euroluk yardım yapılması, ilgili komiteden 1'e karşı 26 oyla geçti.

Strazburg'daki toplantıda oylama yapılacak

AP Genel Kurulu'nun 2-5 Ekim'de Strazburg'daki toplantısında yapılacak oylamada da yardımlara onay çıkması bekleniyor.

Komisyon'un yardımı, önceki gün de AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi'nden onay almıştı.

Türkiye'ye 400 milyon euro

Yardımın 400 milyon eurosu şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek.

Yardımın 33,9 milyon eurosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya, 20,9 milyon eurosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)