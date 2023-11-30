Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını istedi Karabağ nedeniyle Azerbaycan ile müzakerelere son verilmesi istendi. "İlişkilerin derinleştirilmesi şarta bağlı olmalı" ifadesi kullanılırken, Bakü'ye yönelik yaptırım tedbirlerinin gündeme alınması yönünde çağrı yapıldı.

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Avrupa Parlamentosu'nun Dışişleri Komitesi, ortak güvenlik ve savunma politikasının uygulanması ile ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin yıllık raporu kabul etti.

Ermenistan'ı koruduğu görülen rapor, Azerbaycan'ın, kendi toprağı olan Dağlık Karabağ'a yönelik politikasını kınıyor.

Azerbaycan'a yaptırım istediler

Raporda, Karabağ'ı geri alan Azerbaycan'ın girişiminin "sonuçsuz kalamayacağı" savunularak, Avrupa Birliği'ne Azerbaycan makamlarına yaptırım uygulaması çağrısında bulunuldu.

Azerbaycanlı yetkililerin, "birçok kez ateşkes ihlalinde" bulunduğu iddia edildi.

"Müzakereler durdurulmalı"

Bakü ile enerji alanındaki mutabakat zaptının askıya alınması gerektiği iddia edilerek, "Azerbaycan ile yeni bir ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakereler durdurulmalı." denildi.

Ayrıca, "AB'nin Azerbaycan'la ilişkilerinin derinleşmesi şarta bağlı olmalı." şeklinde tezler öne sürüldü.

Söz konusu raporda, bölgede "güvenliğin artırılmasına" katkıda bulunmayı amaçlayan Avrupa Birliği sivil misyonunun Ermenistan'da kurulması övgüyle karşılandı.

Avrupa Konseyi'ne, misyona dahil edilen uzman sayısını, misyonun yeteneklerini ve coğrafi kapsamını artırma çağrısı yapıldı.

"Ermenistan'ın egemenliğini savunuyoruz"

Öte yandan, Azerbaycan'dan, aynı misyonun kendi topraklarında ve Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmasına izin vermesi istendi.

AB'nin Ermenistan'ın güvenliğinin, bağımsızlığının ve egemenliğinin savunulmasına verdiği destek vurgulanırken, taraflar arasında daha kapsamlı ve genişletilmiş savunma işbirliğinin teşvik edilmesinin önemi kaydedildi.

"Toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyoruz"

Ermenistan'ın demokratik olarak seçilmiş hükümetine verilen desteği yeniden teyit eden rapor, ülkenin egemenliğine, demokrasisine ve toprak bütünlüğüne "tam saygı" duyulduğunu aktardı.

Başbakan Paşinyan'a övgü

Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan'ı, Ermenistan'ın Azerbaycan'la yeni bir savaşa sürüklenmeyeceğini duyurmasından dolayı "takdir eden" rapor, Paşinyan'ın Azerbaycan ile barış görüşmelerinin en üst düzeyde yeniden başlatılması yönündeki son çağrılarını övdü.

Armenpress'in aktardığına göre, Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylama kararı da memnuniyetle karşılandı.