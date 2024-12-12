Avrupa Parlamentosu heyeti Gürcistan’da temaslarda bulundu

DHA

Gürcistan'da Avrupa Birliği krizi..

Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına tepki gösteren halk, haftalardır protesto gösterileri düzenliyor..

Gelişmeler sonrasında Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillilerinden oluşan bir heyet, Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve ülkedeki muhalefet liderleriyle bir araya geldi.

AP HEYETİ GÜRCİSTAN'DA

Tiflis'e giden AP heyeti, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararına karşı başlayan gösterilerle ilgili görüştü.

Heyet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir araya gelerek, Gürcistan'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. AP milletvekilleri, hükümete, parlamento seçimlerini yenileme çağrısı yaptı.