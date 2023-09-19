Avrupa'da Azerbaycan karşıtı tutum: Karabağ'daki operasyonu durdurun

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etmeye başladı.
Bakü, nokta atışı operasyonların, yalnızca askeri unsurları kapsadığını, sivillere zarar verilmediğini söyledi.
Bölgede istikrarı sağlamayı hedefleyen antiterör operasyonu sayesinde Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılmasının ve askeri altyapıların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi.
Azerbaycan ordusunun operasyonu, Avrupa'da yankılandı. Operasyondan duyulan rahatsızlık dile getirildi.
AB Konseyi: Azerbaycan durdurulmalı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Dağlık Karabağ bölgesinden bugün kahredici haberler geliyor." ifadesini kullandı.
Bakü karşıtı mesaj veren Michel, sosyal medya hesabındaki açıklamasının devamında şunları yazdı:
Bakü ve Karabağ Ermenileri arasında gerçek bir diyalog için Azerbaycan'ın askeri faaliyetleri derhal durdurulmalı.
"Putin Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor"
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Andrey Kovatçev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik "saldırılarının" artık sona ermesi gerektiğini söyledi.
Kovatçev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'ı desteklediği ve Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığının "açık" olduğunu savundu.
"Azerbaycan buna derhal son vermeli." ifadesini kullanan Kovatçev, Bakü yönetimini üstü kapalı bir biçimde "soykırım" yapmakla suçlamaya çalıştı.
'Etnik temizlik' algısı
Söz konusu AP üyesi, konuya ilişkin iddiasını şöyle ifade etti:
Ermenileri Dağlık Karabağ'dan çıkarmayı amaçlayan 'insani koridorlar' etnik temizlikle aynıdır.