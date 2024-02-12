Avrupa'da bir ilk... Fransız kasabasında kamusal alanda cep telefonu yasağı Fransa'nın Seine-Port kasabasında yapılan halk oylaması ile kamusal alanda cep telefonu kullanımı yasaklandı.

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Teknolojiyle birlikte birçok cihaz hayatımızın vazgeçilmesi haline geldi.

Bunların başında ise akıllı cep telefonları geliyor.

Hayatımızın merkezine giren bu küçük ama tüm dünyayı içine sığdıran alet, sosyal hayatımızı da etkiliyor.

Bu kapsamda Fransa'da iki binden az kişinin yaşadığı Seine-Port'ta bu konuda bir adım atıldı.

Kasabada bir referandum düzenlendi.

Kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Referandumda halk, kamusal alanlarda artık akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasını istedi.

Sokakta yürürken, parktaki banklarda otururken, kafede bir şeyler içip restoranlarda yemek yerken, okul kapısında çocuğunu beklerken telefon kullanmak, bu kasabada kağıt üstünde yasak.

Yolunu bulamayan çevredekilere soracak

Yolunu kaybedenlerin, elektronik cihazdaki harita yerine çevredekilerin yardımına başvurması talep ediliyor.

Alınan kararla birlikte çocukların gündüzleri, yemek yerken ve gece uyumadan önce bu cihazları kullanmalarının da istenmediği net bir şekilde vurgulandı.

Eğer ebeveynler çocuklarının 15 yaşına kadar akıllı telefon kullanmayacağına dair yazılı taahhütte bulunursa ufaklıklara eski tip ev telefonu da verilecek.

Müşterilerini uyarabilecekler

Ulusal yasalarda böyle bir madde olmadığı için polis, telefon kullananlara ceza kesemeyecek.

Ancak planlara göre teşvik edilecek olan dükkan sahipleri, telefon kullanımını sınırlandırmaları için müşterilerini nazikçe uyaracak.

Belediyeden gençlere tesis sözü

Belediye başkanı, gözlerini ekrandan ayırmaları durumunda canlarının sıkılacağını söyleyen gençlere bir film kulübü, kitap takası olanağı ve spor tesisi sözü verdi.

Fransa'da akıllı telefon bağımlılığı, siyasi arenada gün geçtikçe daha çok konuşulan bir konu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzmanlara danışarak özellikle ufak çocukların kullanımına dair görüş alacaklarını geçen ay duyurmuştu.