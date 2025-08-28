Avrupa’da yaşama hayali kuranlara kötü haber! Oturum izni olmadan yapılmayacak

Fransa’da evlilik hukukunu kökten değiştirecek bir düzenleme Senato’dan geçti. Artık Fransız vatandaşları, ülkede yasal oturum izni bulunmayan yabancılarla nikâh masasına oturamayacak.

Perşembe günü yapılan oylamada kabul edilen yasa teklifi, göç ve evlilik tartışmalarını ülke gündeminin tam merkezine taşıdı.

Yeni düzenlemeye göre, nikâh başvurusu sırasında yabancı eş adayının Fransa’daki yasal statüsünü belgelemek zorunlu olacak.

Yani oturum izni bulunmayan yabancılar, Fransız bir vatandaşla evlenerek oturum hakkı elde etme yolunu artık kullanamayacak.

SAHTE EVLİLİKLER ÖNLENECEK

Artı33’ün aktardığına göre, yasa teklifinin resmi gerekçesinin ise “sahte evliliklerin önlenmesi” olduğu belirtiliyor.

Tasarıyı hazırlayan merkezci senatörler, mevcut denetimlerin yetersiz olduğunu ve bu boşluktan faydalanan bazı düzensiz göçmenlerin, Fransızlarla evlenerek sınır dışı edilmekten kurtulduğunu savunuyor.

Hükümet kanadı da aynı görüşte: Oturum belgesi zorunluluğu sayesinde bu tür suistimallerin önüne geçileceği belirtiliyor.