Avrupalı siyasetçilerin Donald Trump nefreti: Çağımızın Hitler'i

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına göre anlık gündem dalgalanması yaşıyor.

Milyonlarca kişiyi etkileyen, onlarca ülkeyi doğrudan hedef veya muhatap alan açıklamalar, siyasetten ekonomiye hemen her alanda etkili oluyor.

Bir yandan Venezuela'ya düzenlenen operasyon ile Devlet Başkanı Nikolas Maduro ve eşi kaçırılıyor, bir yandan Danimarka toprağı olan Grönland'ın satın alınması gündeme geliyor bir yanda Orta Doğu'da Gazze barış planı ve İran'daki rejim karşıtı gösteriler...

Trump, tüm bu konularda kişi ve ülkelerin sinir uçlarına dokunacak açıklamalarıyla gündem yaratıyor.

ABD-AB GERİLİMİ

Avrupa ise bu sert söylemler nedeniyle adeta sabır taşına döndü.

Özellikle Grönland konusunda iplerin gerildiği ABD-AB ekseninde Avrupalı siyasetçilerin kimisi de açıkça tepkilerini dile getiriyor.

İspanyol Milletvekili Irene Montero'nun, Avrupa Parlamentosu'nda Donald Trump'ı hedef alan konuşması ise sosyal medyada gündem oldu.

"TRUMP ÇAĞIMIZIN HİTLER'İ"

Montero'nun gündeminde, Trump'ın İran'a saldırı emri vereceğine yönelik iddialar vardı.

Trump'ı Adolf Hitler'e benzeten Montero, şunları söyledi: