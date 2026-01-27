İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bakü'de dikkat çeken görüşme...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı ağırladı.

Görüşmede; Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaret, enerji, turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulandı, tarım, su kaynaklarının yönetimi, yüksek teknolojiler ile yapay zeka alanlarındaki iş birliği imkanları ele alındı.

SAAR İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU YAPTI

Saar, bu ziyaretine büyük iş dünyası temsilcilerinin de eşlik ettiğini belirterek ziyaret kapsamında düzenlenecek Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan'daki Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

"ORTAK HEDEFİMİZ; ENERJİ, SAVUNMA, SU, TARIM VE TURİZM"

Görüşmeye ilişkin bir paylaşım yapan Saar, Aliyev’in ülkesini etkileyici başarılara taşıyan vizyoner bir lider olduğunu söylerken, "Ortak hedefimiz; enerji, savunma, su, tarım, turizm ve daha birçok alanda ortaklığımızı derinleştirmektir.

Stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz!" dedi.

DAVOS'TAKİ GÖRÜŞME KONUŞULDU

Aliyev'in basın servisinden yapılan açıklamada, görüşmede birkaç gün önce Davos'ta Azerbaycan ve İsrail cumhurbaşkanları arasında yapılan ve ikili gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıdan duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve ekonomi, enerji, turizm ile diğer alanlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı şekilde geliştiği vurgulandı.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Ayrıca hükümetlerarası komisyonun rolüne işaret edilerek, komisyonun bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Taraflar, görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında da kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.

AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Ceyhun Bayramov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası iki isim ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunurken Bayramov, Saar'la Orta Doğu'daki gelişmeleri de müzakere ettiklerini dile getirerek, "Gazze'de ateşkesin kalıcı olması isteğimizi mevkidaşıma ilettim. Sorunun uluslararası hukuk kurallarına ve ilkelerine dayalı olarak, müzakereler ve diplomatik yollarla barışçıl çözülmesinden yanayız." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ASKERİ TEMASLAR

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, İsrail Savunma Bakanı Katz’ı Tel Aviv de ziyaret etmiş, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine vurgu yapılmıştı.

Söz konusu görüşmede Katz, ortak çıkarlara ve karşılıklı güvene atıfta bulunarak iki ülke arasındaki derin stratejik ittifakı övmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre ilgili görüşmede taraflar “savunma işbirliği”ni genişletme konusunda da anlaşmıştı.