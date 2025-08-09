Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'den İsrail'in Gazze'yi işgal planına ortak tepki

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanlarından İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınması kararına ilişkin ortak yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze'de geniş çaplı yeni askeri operasyon başlatma kararını şiddetle reddediyor" denildi.

Kararın insani durumu daha da kötüleştireceği, İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı ve sivillerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi riskini arttıracağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail hükümetinin açıkladığı planlar uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Tarafları ve uluslararası toplumu Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM FELAKET OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Gazze'deki insani durumun felaket olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada İsrail hükümetine uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik kayıt sistemini değiştirmek için acilen çözüm bulması çağrısında bulunuldu.

Yardım ulaştıracak bu kuruluşların dışlanmalarının korkunç bir sinyal olacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: