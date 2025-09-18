Avustralya, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları yürürlüğe koydu

Rusya, Ukrayna savaşı devam ederken çeşitli şekillerde yıpratılmaya devam ediyor.

Avustralya, Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için yeni yaptırımlarını duyurdu.

PETROL FİYATLARINA GÜNCELLEME

Avustralya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik petrol fiyat tavanının varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirildiği, ayrıca 95 Rus ‘gölge filo’ gemisine daha yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, fiyat tavanının düşürülmesiyle Rus ham petrolünün piyasa değerinin azaltılacağı ve Moskova’nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılacağı kaydedildi.

ORTAKLAŞA KARAR VERİLDİ

Önlemlerin, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Japonya ile koordineli şekilde alındığı aktarıldı.

Ayrıca Avustralya’nın, Rusya’dan petrol ve rafine petrol ithalatına yönelik yasağını sürdürdüğü hatırlatıldı.

GEMİLER HEDEF ALINIYOR

Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2025’ten bu yana 150’den fazla gölge filo gemisine yaptırım uygulandığını, bu gemilerin uluslararası yaptırımları delmek için bayrak değiştirme, izleme sistemlerini devre dışı bırakma ve yetersiz sigorta gibi yöntemlerle çalıştığını belirtti.

Söz konusu uygulamaların, çevre ve deniz güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

"UKRAYNA TOPRAKLARINDAN ÇEKİLME ÇAĞRIMIZI YENİLİYORUZ"

Avustralya’nın Ukrayna’ya verilen desteği sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Rusya’nın işgalini finanse etme kapasitesini zayıflatmak için koordineli adımların devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya’ya bu savaşı derhal sona erdirme ve Ukrayna topraklarından çekilme çağrımızı yineliyoruz. Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.