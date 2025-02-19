Avustralya’da 150'den fazla balina kıyıya vurdu

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Avustralya'da Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanı, 157 balinadan oluşan bir grubun Arthur Nehri yakınlarında, adanın kuzey-batısındaki uzak bir plaja vurduğunu açıkladı.

Şu an için yaklaşık 90 balina hayatta, fakat balinaların çoğu, yerinde yapılan değerlendirmelere göre denize geri salınıp salınamayacaklarına karar veriliyor.

BALİNA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki uzmanlar ve veterinerler, kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Tazmanya, son yıllarda benzer büyük balina kıyıya vurma olaylarına şahit oldu, 2020'de yaşanan en büyük olay ise tüm ülke tarihinin en kötü balina strandingi olarak kaydedildi.

Ancak yalancı katil balina türünün son 50 yılda böyle bir olaya yol açmadığı belirtiliyor.

Yalancı katil balinaları, teknik olarak dünyanın en büyük yunus türlerinden biridir. Orca balinalarına benzer özellikler gösteren bu tür, 6 metreye kadar boylanabilir ve 1.5 ton ağırlığa ulaşabilir.

"BALİNALARIN YENİDEN DENİZE SALINMASI GÜÇ OLACAK"

Bölgeye ulaşım zorluğu ve okyanus koşulları nedeniyle, kurtarma ekiplerinin bu balinaları denize geri döndürmesi oldukça güç görünüyor.

Tazmanya'da batı sahilinde bazı balina kurtarma başarıları yaşanmış olsa da, bu olayın karmaşıklığı nedeniyle kullanılan yöntemlerin burada geçerli olamayacağı ifade ediliyor.

Departman sözcüsü Brendon Clarke, "İlk değerlendirmeler, balinaların yeniden denize salınmasının, alanın erişilemezliği, okyanus koşulları ve özel ekipmanların bölgeye taşınmasındaki zorluklar nedeniyle oldukça güç olacağını gösteriyor" dedi.

Kurtarma ekipleri, en iyi hayatta kalma şansı olan balinalara öncelik vererek, onları hayatta tutmaya ve rahat etmelerini sağlamaya çalışıyor. Bunun yanı sıra, ekiplerin güvenliği de büyük önem taşıyor.

Clarke, "Balinaların büyük olmaları ve ölüm döşeğindeki hareketlilikleri nedeniyle, bu durum kurtarma ekibi için büyük bir tehlike oluşturuyor" dedi.

YİYECEK ARARKEN SAHİLE VURMUŞ OLABİLİRLER

Yalancı katil balinalarının gruplar halinde sahile vurmasının sebepleri hala tam olarak açıklığa kavuşmamış olsa da uzmanlar, balinaların yiyecek ararken sahile doğru yönelmiş olabileceklerini ya da bir bireyin yanlışlıkla tüm grubu sahile çekmiş olabileceğini öne sürüyorlar.

Tazmanya, Avustralya'da balinaların karaya oturma olaylarının en çok yaşandığı bölge olarak dikkat çekiyor.

2020'de, yaklaşık 470 pilot balinası Macquarie Limanı'nda sahile vurmuş ve bunlardan 350'si ölmüştü.

Yine 2022'de aynı limanda yaklaşık 200 balina sahile vurmuştu.