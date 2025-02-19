Avustralya'da 150'den fazla sahte katil balina kıyıya vurdu

DHA

Avustralyalı yetkililer, 150'den fazla sahte katil balinanın Tazmanya eyaletindeki bir sahilde karaya vurduğunu ve kurtarma ekiplerinin hala hayatta olanları kurtarmak için çalıştığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, karaya vuran 157 sahte katil balinadan sadece 90'ının hayatta görüldüğü belirtildi.

ÖTANAZİ UYGULANACAK

Açıklamada ayrıca, hayatta kalanların yüzdürme girişimlerinin başarısız olması nedeniyle ötanazi uygulanacağı kaydedildi.

GÖRÜNÜŞ OLARAK KATİL BALİNALARA BENZİYORLAR

Sahte katil balinalar, görünüş olarak katil balinalara benzeyen, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor.

Boyları 6,1 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 500 kg ile 3 ton arasında değişebiliyor.