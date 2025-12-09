Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımının yasaklayan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI YÜRÜRLÜKTE

Dünyada bir ilk olan yasal düzenleme, Facebook, Instagram, X, Youtube, Snapchat ve TikTok’un da aralarında bulunduğu 10 popüler sosyal medya platformunun bugünden itibaren 16 yaşından küçüklerin hesapları kaldırılacak ve yeni hesap açmaları engellenecek.

Yasal düzenleme, bu tedbirleri ihlal edecek platformlara 49,5 milyon Avustralya dolarına (33 milyon dolar) kadar ceza öngörüyor. Hükümet, başlangıç için 10 sosyal medya platformunu içeren yasak listesinin, yeni sosyal medya platformlarının ortaya çıkması ve gençlerin alternatiflere yönelmesi halinde genişletileceğini duyurdu. Eski adı Twitter olan X haricinde listelenen tüm sosyal medya platformları, yeni yasağa uyacaklarını teyit etti.

Avustralya’daki kullanıcı tabanı sınırlı olan ve Avustralya’nın çevrim içi güvenlik düzenleyici kuruluşu eSafety tarafından "düşük riskli" olarak kategorize edildiği için düzenlemeden etkilenmeyen Bluesky adlı bir sosyal medya platformu da 16 yaşından küçük kullanıcılara yönelik yasağı uygulayacağını açıkladı.

"ARKADAŞLARINIZLA VE AİLENİZLE YÜZ YÜZE KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasağın yürürlüğe girişin öncesinde çocuk ve gençlere yönelik bir görüntülü mesaj yayımlayarak, "Önümüzdeki tatil döneminden en iyi şekilde istifade edin. Telefonunuzla oynamak yerine yeni bir spora başlayın, yeni bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenin ya da uzun zamandır rafta bekleyen bir kitabı alıp okuyun" ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu adımı gençleri desteklemek için attığını vurgulayan Albanese, "Daha da önemlisi, arkadaşlarınızla ve ailenizle yüz yüze kaliteli zaman geçirin" dedi.

YASAK GEÇEN YIL DUYURULMUŞTU

16 yaş altındakilere sosyal medyayı yasaklama planları, geçtiğimiz yıl eylül ayında Başbakan Albanese tarafından duyurulmuştu. Yasak tartışmalarını, özellikle sosyal medyada çocuk yaşta kullanıcılar arasında gerçekleştirilen ölümcül meydan okumalar tetiklemişti. Ülkede yapılan anketler, seçmenlerin üçte ikisinin sosyal medya kullanımında asgari yaş sınırının 16’ya yükseltilmesini desteklediğini ortaya koymuştu.

Yasak planı, hem hükümet hem de muhalefet tarafından desteklendikten sonra düzenleme, kasım ayı sonunda Parlamentonun her iki kanadında da kabul görmüştü.

Sosyal medya şirketleri yasanın kabulü öncesinde düzenlemeye karşı çıkmış, Meta tasarının çocukları daha güvenli kılma amacına ulaşamayacağını savunurken, X ise tasarının "meşruiyetini" sorgulamıştı.

Yasak, dünya çapında dikkat çekti ve Malezya, Danimarka ve Norveç’in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden benzer yasakların getirilmesine yönelik açıklamalar geldi. Avrupa Birliği de benzer kısıtlamaları benimsemek için bir karar geçirdi. Uygulamanın çocukları sosyal medyanın zararlarından koruyup koruyamayacağı ya da onları internetin farklı ve denetim altında olmayan bölümlerine mi iteceği tartışılmaya devam ediliyor. Bazı çevreler yasak yerine teknoloji şirketlerinin zararlı içerikleri kaldırması gerektiğini savunuyor. Bazı gençler yasağı kabullenirken, bazıları da bunun haklarının ihlal edilmesi olduğunu ileri sürüyor.

Dünyada bir ilk olan düzenlemeye karşı Yüksek Mahkeme’de açılan bir dava da halihazırda devam ediyor.