Fatma öğretmeni katleden katil öğrenci: Yanımda her zaman bıçak taşırım

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

FATMA ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Fatma Nur Çelik için bugün çalıştığı okulda tören düzenlendi. Öğretmenin Türk bayrağına sarılı tabutu okulun bahçesine getirildi. Çelik düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, öğretmenin ailesi, yakınları, çok sayıda eğitimci ve yüzlerce öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen F.S.B., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRIM

F.S.B.'nin savcılıktaki ifadesine de ulaşıldı.

Buna göre kız arkadaşından ayrıldığı için strese girdiğini söyleyen katil zanlısı ifadesinde şunları dile getirdi:

Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifadeyi aynen tekrar ederim, doğrudur. Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip, ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatmanur öğretmenin derse girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Z. öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. S.’yi ise daha önceden tanımıyordum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum, dedi.