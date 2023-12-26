Avustralya’da beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı: 2 ölü Şiddetli fırtınanın meydana geldiği Avustralya’da beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağışı yüz binlerce evi elektriksiz bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Fırtına, dolu, kar, tsunami….

İklim krizinin etkisini artırdığı dünyamızda ilginç hava olayları meydana geliyor.

Krizin en çok etkilediği yerlerden olan Avustralya'da şiddetli hava olayları yaşandı.

İki kişi yaşamını yitirdi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili olurken Queensland ve Victoria eyaletinde ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Maddi hasar oluştu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletini dolu yağışı vurdu. Rutherford banliyösünde etkili olan beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı, park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı.

100 binden fazla ev elektriiksiz

Queensland eyaletinde ise şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Gold Coast, Scenic Rim ve Logan bölgelerinde 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Saatte 105 kilometre

Rüzgarın hızının saatte 105 kilometreye ulaştığı Gold Coast’ta, ağacın devrilmesi sonucu 59 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınanın etkisini gösterdiği Victoria eyaletinin Moe kasabasında da bir adam, ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Meteoroloji servisi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)