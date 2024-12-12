Avustralya'da çocuk suçlular yetişkinlerle aynı cezayı alacak

AA

Avustralya'da çocuk hükümlülere yönelik yeni karar...

Queensland eyalet hükümeti, çocuk suçluların yargılama süreçlerinde yetişkinlerle aynı cezalara tabi tutulmasına yönelik bir yasanın önünü açtı.

Yeni yasayla, 10 yaşındaki çocuklar dahi cinayet, ciddi saldırı ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymeleri durumunda yetişkinlerle aynı cezayı alacak.

Eyalet hükümeti, bu sert ceza kurallarının "genç suçluların işlediği suçlara karşı toplumsal öfkeye" bir yanıt olarak getirildiğini ve caydırıcı etki yaratacağını savundu.

İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Ancak uzmanlar, araştırmaların daha ağır cezaların genç suçları azaltmadığını, aksine artırabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler, bu reformların çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti.

"YASA, GENÇ SUÇLULARIN KURBANI OLANLAR İÇİN ÇIKARILDI"

Queensland'deki Liberal Ulusal Parti (LNP), bu yasaları ekim ayında yapılan eyalet seçimlerindeki kampanyalarının temel taşı olarak kullanmış ve kurbanların haklarını suçluların haklarının önüne koyduklarını açıklamıştı.

LNP lideri ve Başbakan David Crisafulli, "Bu yasalar, eyalet genelinde genç suçların kurbanı olmuş her Queensland'li için çıkarılmıştır" diyerek yasanın toplum güvenliğini artıracağını savundu.

GENÇ SUÇ ORANI AZALIYOR

Ancak Avustralya İstatistik Bürosu verileri, Queensland'de genç suç oranlarının son 14 yılda yarıya indiğini, 2022'de tarihinin en düşük seviyesine ulaştığını ve bu seviyede sabit kaldığını gösteriyor.

Queensland Polis Teşkilatı ve Avustralya Kriminoloji Enstitüsü verileri de benzer bir düşüş eğilimine işaret ediyor.

YASANIN DETAYLARI

"Yetişkin Suçu, Yetişkin Cezası" sloganıyla tanıtılan yasa, cinayet dahil 13 suç için daha ağır cezalar getiriyor. Genç suçlulara, cinayet suçundan hüküm giymeleri durumunda, 20 yıl şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

Daha önce, genç suçlular için cinayet cezası 10 yıl hapisle sınırlıyken, sadece "özellikle vahim" durumlarda ömür boyu hapis uygulanıyordu.

Yeni yasalar ayrıca "son çare olarak hapis" ilkelerini kaldırarak, yargıçların çocuklar için para cezaları ya da toplum hizmeti gibi alternatif yaptırımlara başvurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca, çocukların geçmişteki tüm suç geçmişinin mahkemede göz önünde bulundurulmasına olanak tanıyor.

Queensland Polis Sendikası, bu değişiklikleri "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirirken, Queensland Adalet Bakanı Deb Frecklington, mahkemelere suçluların "daha iyi hesap vermesini sağlama" imkanı tanıyacağını söyledi.