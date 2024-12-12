Avustralya'da erkek makak maymunları kısırlaştırılacak

AA

Dünyanın en büyük hayvanat bahçesi olarak anılan Avustralya'da, hayvanlara yönelik yeni bir karar alındı.

Birçok hayvana ev sahipli yapan ülke, çok sayıda maymun türüne ev sahipliği yapıyor.

Launceston kentinde bulunan makak maymunların kendi sürüleri içinde çiftleşmeye başlamasıyla, erkek makak maymunları ile ilgili kısırlaştırma kararı verildi.

ERKEK MAKAKLAR KISIRLAŞTIRILACAK

Belediye meclis üyeleri, kırk yılı aşkın süredir Şehir Parkı'nda yaşayan makak maymunlarının, sürü içindeki çiftleşmeler nedeniyle ileride genetik rahatsızlıklar yaşamalarının önüne geçmek amacıyla erkeklerin kısırlaştırılmasına yönelik teklifi oylamaya sundu.

Parktaki erkek makak maymunlarının kısırlaştırılması teklifi, belediye meclisinde 10'a karşı 1 oyla kabul edildi.

"MAYMUNLAR İÇİN EN İYİSİ"

Şehir Parkında görevli hayvan bakıcısı Bridie Slattery, üremenin tamamen engellenmesinin maymunlar için en iyisi olduğunu savundu.

Makak maymunlarında henüz herhangi bir genetik bozukluk görmediklerini belirten Slattery, geç olmadan önlem alınması gerektiğinin altını çizerek "İşin sağlıksız olacakları noktaya geldiğini görmek istemiyoruz" dedi.

25 YIL İÇİNDE SOYLARI TÜKENECEK

Aleyhte oy kullanan tek üye Cr Pentridge, maymunların güncel problemlerine de işaret ederek, 9 maymun için hazırlanan kafeste 26 maymunun yaşadığını ifade etti.

Alınan kararla, Launceston Şehir Park'ında yaşayan maymunların soyunun 25 yıl içinde sona ermesi bekleniyor.